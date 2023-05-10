一名邱姓男子因為中風，為了方便妻子與公司客戶聯繫，於是將手機交給妻子，未料卻發現丈夫手機內，有不少和一名女子一絲不掛的親密照，而且小三還傳鹹濕對話表示「我偷摸你小鳥」、「我承認自己是小三啊」，正宮一怒下提告求償100萬元。高等法院判決以小三必須賠30萬元確定。

根據判決書，正宮向法院提出告訴，女子小美與丈夫於106年間，在卡拉OK店唱歌而結識，但小美確明知男方有配偶，竟毫不避諱，千方百計勾引丈夫至新北市各地之賓館發生性關係不計其數，直至109年2月份，因丈夫中風住院，她因業務上需求，丈夫將手機給她使用，無意間自丈夫手機中查覺兩人一絲不掛、相互擁抱之照片數張，經向丈夫追問下，丈夫坦承在外偷吃。

但是小美表示，正宮提出的照片是男方偷拍，她從未同意讓男方拍攝，且正宮取得照片未經丈夫同意，所以提出之照片並無證據能力。且她認識男方時，他就拿配偶欄為空白記載之身分證讓她看，她才確信男方為單身，並答應追求。

但是高院法官勘驗丈夫與小三兩人照片及通訊軟體對話紀錄，發現兩人裸露上肩相擁而眠，又見二人在戶外相當親密。且小三曾留言：「我沒吵你，但我有偷摸小鳥喔」、「自己說星期二要好好做愛的」、「啊！我很大方，我承認自己是小三啊！沒什麼好怕」、「我不會不承認」、「104/03/31明明沒離為什麼在一起」、「我拋家棄子跟你」、「我知道你對我好，可是我也會吃醋，才會你吵架」等話語。

一審法官認為照片沒有拍攝日期，且邱已失智，判小三不用賠。但是二審法官認定，正宮與丈夫於97年間離婚後，於104年間再婚，小三是在男方與正宮兩人再婚後介入上訴人之婚姻，判賠30萬元。