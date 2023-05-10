近期新興國家「去美元化」浪潮來襲，人民幣將崛起，美元霸權地位恐不保，引發外界熱議。對此，媒體人陳文茜表示，人民幣難以取代美元的兩大理由，首先人民幣無法自由兌換，不可能成為國際重大貨幣；其次，美元在全球貿易結算仍高達8成以上，而人民幣在全球貿易占比不到2%，兩者差距很大，因此世上沒有可以取代美元的貨幣。

為了降低對美元依賴，近日巴西、阿根廷等多國宣布與中國大陸達成部分外貿以人民幣結算，儘管不滿美元主宰，但仍很難撼動美元在國際貿易中的地位。

陳文茜日前在《文茜的世界週報－歐洲版》中指出，最近外界討論人民幣即將取代美元的說法，實在太離譜了。由於人民幣根本沒辦法自由兌換，也就是不可能匯到其他國家，因此不可能成為國際重大貨幣。

她說，到目前為止，即使中國跟很多國家都簽了本幣結算，人民幣在全球貿易中所占比例不到2%，而美元在全球貿易結算中仍占有8成以上，這是一個太大的距離。

陳文茜認為，即使中國政府加大黃金的儲備，但美元的儲備還是非常高。這不見得完全是地緣與政治的對抗，純粹是美元本身，失去了過去大家對它的信賴。她分析，從2008金融海嘯的時候印鈔票，經過QE1、QE2、QE3的三次寬鬆貨幣政策，等於是美元貶值，讓所有人好不容易存到的外匯存款都縮值了。

「從去年開始，日本為了支撐日圓，在美國激進升息時，成為全世界賣美元賣最多的國家。」陳文茜強調，這並不表示日本要跟美國打仗。從今（2023）年的第一季到目前為止，賣美國國債最多的是比利時，中國只排第8名。

陳文茜指出，大家在看待這些問題時，過度立場、過度主觀，而並未清楚地看一些相關資訊。若從美國自己的角度來看，美元成為世界貨幣已經80年了。英國查爾斯三世上台，但他所領導的是第六大經濟體，而其祖父喬治六世，也就是伊莉莎白二世女王的父親，領導的是戰後英國。當時英國失去大多數的殖民地，很大原因是英國在二次大戰時，成了全世界對美國最大的債務國，而美國要求英鎊要進入自由匯率市場，英鎊像自由落體般跌落，是整個大英帝國衰落的最後一個清楚的指標。

她表示，一個貨幣的跌落，是導致一個國家或帝國殞落非常直接而快速的因素。所以現在要觀察的是，如果歐洲都加入黃金的儲備，慢慢降低美元儲備，尤其是美國國債的情況之下，是否會產生去美元化的情形？目前只能說它是一個大趨勢，當歷史中談到大趨勢，可能談的是10年、20年，而不是現在。

陳文茜直言，目前世界上沒有可以取代美元的貨幣，因為歐洲經濟太不穩定，歐元本身問題相當高，而日圓則因日本自己經濟也在下滑，日本可能10年後被印度超越，印度變成第三大經濟體，但很少人會用印度盧比，也不會用人民幣，因此美元變成不可取代的一個貨幣，但是仍要降低它在一個國家外匯存底的比例。

陳文茜分析，全球央行美元儲備的占比，在2000年時網路泡沫化（internet bubble），全球央行美元的占比高達71.14%，到2008年金融海嘯就降到63.77%，接著2020年降到58.92%。這個過程完全是在商言商，認為美元失去了過去大家對它的信賴，因為美國隨便印鈔票。

「再看2020年到2022年，大家討論對人民幣去美元化議題，講得很嚴重，但事實上這兩年用Q4（第四季）來作為估算，只有從58.92%降低到58.36%。」