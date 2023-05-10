Kia近年積極布局新能源車輛，首款純電智慧跨界休旅EV6不但在台熱銷，近日更一舉拿下2023年車訊風雲獎「年度風雲車」與「最佳進口電動車」殊榮，是該獎成立18年來首次由電動車獲獎；上月於韓國首爾車展亮相的Kia EV9純電智慧LSUV備受期待，Kia總代理台灣森那美起亞預告將於第四季導入。

事實上，Kia EV6去年初上市即奪下非豪華進口電動車品牌銷售冠軍，累積訂單近2000張，在原廠支援下獲得穩定車源，已交出上千台。其中標準版搭載58kWh、增程版搭載77.4kWh兩種高壓鋰電池組，可支援800V電能系統，在240kW直流超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且充電4.5分鐘即可行駛100km。在先前舉辦的Kia EV6 Air增程版兩天一夜環台媒體試駕活動，曾創下9.7km/kWh最佳電耗，環台總充電時間僅花費10分鐘的驚人佳績（出發時為滿電）。

目前EV6提供Light標準版、Air標準版、Air增程版、GT-line e-AWD增程版等4車型，售價166.9萬元起，本月EV6全車系享V2L車外電器電源分享（價值3萬元）、11kW家用充電設備（價值3萬9900元）、U-POWER一年免費無限快充（價值超過4萬元）及五年不限里程全車原廠保固。本報近日試駕銷售占比近五成的GT-line e-AWD增程版配備有Meridian頂級環場音響系統，藉由整合14具喇叭增強輸出音質，Intelli Q品質調校系統會隨車速進行調整，水平系統則 會優化音頻的環繞回聲，是舒適旅行的豪華配備。

雙前座紓壓舒適座椅具一鍵放鬆模式，於充電時可提供接近平躺姿勢，還有通風/加熱功能。（陳大任攝）

V2L可取得110V交流電，一處位於後座下方，另一處可於充電口插接轉接器（見圖）使用。（陳大任攝）

Kia EV9車身輪廓由多邊形設計語言打造，展現極具視覺張力的前衛設計，其E-GMP電動車架構進一步擴展車內三排座椅空間，提升舒適性的同時亦展現豪華細膩質感。（台灣森那美起亞提供）

台灣森那美起亞預計第四季導入台灣的Kia EV9是品牌首款純電智慧LSUV，車身輪廓採多邊形設計，將LSUV大器身段與空氣動力學效率完美結合，車尾則以簡潔俐落的尾燈呼應車頭的設計風格，EV9有六人座和七人座兩種車型，充電時，第一排和第二排座椅能同時傾斜讓乘客放鬆和休息，與EV6有相同的設計概念。