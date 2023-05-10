保外就醫中的前總統陳水扁為兒子陳致中被褫奪參政權，曾到總統府、立法院等處請願，遭質疑「踩紅線」，違反保外就醫規定。而最近有一份最新的民調指出，對於陳水扁北上總統府請願，有94％的民眾認為「陳水扁有違反保外就醫的規定」，引發討論。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》9日對於「陳水扁北上總統府請願，你認為有違反保外就醫規定嗎？」進行了網路民調，截至9日23時，已有3萬人進行投票，有94％的民眾認為「陳水扁有違反保外就醫的規定」，另則有6％的民眾認為「陳水扁沒有違反保外就醫的規定」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法，第7條第一項第6款『除維持日常居住及生活所必需外，未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關之活動』」、「一家子無恥之徒最好關到死」、「為什麼阿扁敢這麼囂張，『誰沒拿過我爸的錢』這句話道盡一切」、「一家人不要臉的玩弄著司法，政府也看著他們玩弄司法，民眾也看著他們玩弄司法」。