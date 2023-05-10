主計總處日前公布今年第1季的經濟成長率為負3.02%，創下2009年第3季以來14年最差。對此，中天《盧秀芳辣晚報》9日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「今年第1季的經濟成長率為負3.02%」是否有感，許多人一面倒，認為「物價都在漲，薪水都沒漲，薪水還是停在10年前」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》9日由「辮子妹」進行街訪，對於全民普發6000元現金，蔡英文總統說是全民共享經濟成果，但主計總處日前公布今年第1季的經濟成長率為負3.02%，這數字比正在打仗的俄羅斯GDP還低，許多民眾紛紛認為「正常啦」、「正常啦，很多客人都覺得在倒退」、「物價上漲，錢包都越來越小」、「景氣很不好」、「物價都在漲，薪水都沒漲，薪水還是停在10年前」、「沒有很好賺啦」、「本來就不意外」、「疫情這三年，快篩比人貴，一隻要180，現在疫情快結束了，還是180？我覺得官員的口袋是成長的，我們的口袋減弱了很多」。

但也有少部分民眾認為，「主要還是因為美國去年開始升息的關係吧」、「負成長？我覺得沒有感受到負成長」、「看到還是很多人會出去買東西，還是會花錢啊，不太可信吧」、「他們一直用發補助金的方式，我覺得沒有用，也沒辦法提升GDP那些」。