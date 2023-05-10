近日傳出美國有意以「緊急授權」的方式，提供台灣價值5億美元（約新台幣153億元）的武器援助，美國25家軍火商在美軍前太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）帶領下訪問台灣，甚至也傳出美國要賣F/A-18「大黃蜂」給台灣。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民9日就表示，「美國說給新武器，要把退伍的F/A-18『大黃蜂』給我們，那是送還是賣？美國就是好武器不給你，看準你台灣就是守不住，到現在都是這個態度」，引發討論。

帥化民9日在中天節目《頭條開講》中表示，「什麼給5億美金，5億美金能買多少好的武器？我覺得是不太可能」，帥化民認為，「台灣這麼多年都是老舊裝備，老舊裝備就是缺的零件多、帶料的東西多，這次F-16V不就是買不到？待產」，因此帥化民更指出，「以目前美國所講，台灣這麼緊急的狀況下，我的合理推斷，應該是把那些不能動的武器，把零附料件補齊，讓它能動、能打、能修」。

帥化民更質疑，「美國說給新武器，要把退伍的F/A-18『大黃蜂』給我們，那是送還是賣？這種老舊飛機的維修費很貴，只要工廠一停廠，要他重新開生產線，又是一筆錢，我們已經付那麼多錢了，為什麼還不給？」帥化民點出，「美國就是好武器不給你，看準你台灣就是守不住，到現在都是這個態度」。