媒體人張禹宣9日在《新聞大白話》節目提到，前總統馬英九赴陸談話被曲解酸成「馬這個」，但賴當立委時喊木馬屠城，2014當市長赴陸不但稱台獨為「那個東西」，還曾見統戰部長陳海玲不敢承認，如今又對務實台獨工作者棄守，根本就沒有核心思想。

張禹宣表示，先前賴清德曾表示自己是務實的台獨工作者，看到現在大家明白了，原來他是投機的政治工作者。為什麼這樣說？先講到他說木馬屠城這件事的緣由，當時馬政府執政，賴清德擔任立委，就問到兩岸直航，共產黨解放軍可能趁勢入侵台灣，這根本就是木馬屠城！

「這是他當立委講的話，可是為什麼2014年賴清德突然改口了？因為他人跑到大陸去了嘛！」張禹宣提到，如果按照現在民進黨的邏輯，是不是被罵翻了？那時候賴清德去到大陸，同樣也講台獨這件事情。然後他們現在譏諷說，馬英九赴陸不敢講中華民國總統，變「馬這個」。結果2014年賴清德在大陸講台獨，也有用一個名詞叫什麼？「『那個東西』！一樣嘛！」結果他從大陸回來馬上改弦易轍，說他沒有反對兩岸直航。

「你做立委的時候是一個論調，變市長的時候又是一個論調？」張禹宣指出，而且他那時候還被人家踢爆什麼？被踢爆他還見了統戰部的部長陳海玲，對這件事情還否認，還不敢去承認，沒有直接正面回答這個問題。讓大家奇怪，到底你賴清德真正的主張是什麼？

張禹宣強調，從立委到市長，他已經先變過一次，現在從市長想要轉換成總統的身分，完完全全又在變調，對過去喊過的台獨主張直接棄守，現在改成走蔡英文路線。因為對於他而言，本來就沒有所謂的政治核心思想。從頭到尾，當立委可以說一套，反正我只要選上市長就好；當市長又可以說一套，現在選總統又可以說一套，從過去到現在都維持一個最基本的論調。

張禹宣直言，過去他在大陸的時候說，台獨是民進黨的黨綱，但是要按照台灣2300萬人的共識；結果他現在說台獨這個東西是假議題，已經沒有討論存在的必要。問題來了，既然你可以從台獨變成不台獨，把共識推給說不需要，那你賴清德到底要什麼，要的只有選上總統而已嗎？