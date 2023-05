如何能讓失眠的人睡個好覺?有些醫師會推薦「0重力」睡眠姿勢。這種由美國航太總署(NASA)開發的睡眠姿勢好處不少,除了可讓身體大幅度放鬆,還能矯正姿勢、減緩關節疼痛、改善呼吸問題、防止胃食道逆流、減少水腫。如果不想花錢換張可以調整睡眠角度的新床,利用枕頭墊高腿部與頭部也能辦到。

《每日郵報》報導,由NASA研發的「0重力」(zero gravity)睡眠姿勢,條件是必須平躺,要訣在於頭部與腿部應高於心臟,讓身體中央部位呈現淺淺的谷地低點,上下半身彼此呈120度同時微微朝上傾斜,透過創造「失重感」模擬低重力環境下身體自然的姿勢。

NASA當初研發目的是要幫助太空人在太空出任務時取得自身重量的平衡、減緩壓力,太空人不必多費力氣就能覺得舒適靈巧,不僅能減輕心臟承受的壓力,血液也能更容易流向身體各部位。NASA取得研究數據之後應用於太空艙,改變太空人睡眠方式。

這項研究成果後來也嘉惠許許多多不必上太空的人類。美國疾病管制暨預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)估計,全美至少3分之1的民眾每天睡眠不足,亦即少於7小時。美國國家心肺暨血液研究院」(National Heart Lung and Blood Institute)指出,睡眠不足與慢性健康問題大有關聯,例如心臟病、腎臟病、高血壓、糖尿病、中風、肥胖、憂鬱症。

CDC數據顯示,美國成年人有8.4%靠助眠藥物進入睡眠狀態,比起10年前多了1倍,可見睡不好的人愈來愈多。然而助眠藥物剝奪了「快速眼動期」(REM)的睡眠階段,REM睡眠太少會導致健忘。

除了幫助身體放鬆更容易入眠,「0重力」睡眠姿勢對身體還有其他好處。美國神經醫學與睡眠專家溫特(Chris Winter)向《每日郵報》表示,比起讓關節承受壓力的睡姿,零重力睡姿對於臀部、肩膀的矯正效果更好。

此外,這種睡姿對於胃食道逆流患者也有好處。平躺時,胃部與食道處在同一水平線上,導致胃酸從胃部往食道流動。溫特說,只要把頭部稍微抬高一些,就能讓胃酸停留在胃部,避免逆流。

睡眠呼吸不順暢,透過「0重力睡姿」可收改善之效。2017年發表於期刊《睡眠呼吸生理學與失調》(Sleep Breathing Physiology and Disorders)的一項研究結果顯示,睡覺時頭部高於腹部,有助於維持呼吸道順暢,可減少甚至預防打鼾與睡眠呼吸中止症狀的出現,進而改善睡眠品質。

美國關節炎基金會(Arthritis Foundation)指,關節炎患者高達8成有睡眠問題。溫特說,「0重力姿勢」有助減緩關節疼痛、僵硬與腫脹引發的不適,讓身體放鬆,容易入眠。

睡眠時讓下半身稍微抬高一些,可助肥胖、糖尿病、高血壓患者促進循環、減少水腫。

市面上已有能夠調整床面讓使用者進入「0重力睡姿」的特殊床鋪,不過,其實只需要幾個枕頭,一般床鋪也能化身「好眠機能床」。溫特說,首先讓自己面朝上平躺,把腿抬高,然後把1到2個枕頭墊在膝蓋與小腿底下,接著在頸部下方同樣墊上1到2個枕頭即可。

溫特說,可惜的是,這種好處多多的睡姿,只有一種人不太適用,那就是睡相很差的人:「0重力睡姿會限制人睡覺時的動作。躺到床上一會兒之後,你可能會想換換姿勢,從平躺變成側躺,或者手腳朝各個方向伸展。如果讓身體維持在0重力睡姿,要大幅度翻身、伸展是很困難的。