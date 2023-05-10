如何能讓失眠的人睡個好覺？有些醫師會推薦「0重力」睡眠姿勢。這種由美國航太總署（NASA）開發的睡眠姿勢好處不少，除了可讓身體大幅度放鬆，還能矯正姿勢、減緩關節疼痛、改善呼吸問題、防止胃食道逆流、減少水腫。如果不想花錢換張可以調整睡眠角度的新床，利用枕頭墊高腿部與頭部也能辦到。

《每日郵報》報導，由NASA研發的「0重力」（zero gravity）睡眠姿勢，條件是必須平躺，要訣在於頭部與腿部應高於心臟，讓身體中央部位呈現淺淺的谷地低點，上下半身彼此呈120度同時微微朝上傾斜，透過創造「失重感」模擬低重力環境下身體自然的姿勢。

NASA當初研發目的是要幫助太空人在太空出任務時取得自身重量的平衡、減緩壓力，太空人不必多費力氣就能覺得舒適靈巧，不僅能減輕心臟承受的壓力，血液也能更容易流向身體各部位。NASA取得研究數據之後應用於太空艙，改變太空人睡眠方式。

這項研究成果後來也嘉惠許許多多不必上太空的人類。美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）估計，全美至少3分之1的民眾每天睡眠不足，亦即少於7小時。美國國家心肺暨血液研究院」（National Heart Lung and Blood Institute）指出，睡眠不足與慢性健康問題大有關聯，例如心臟病、腎臟病、高血壓、糖尿病、中風、肥胖、憂鬱症。

CDC數據顯示，美國成年人有8.4%靠助眠藥物進入睡眠狀態，比起10年前多了1倍，可見睡不好的人愈來愈多。然而助眠藥物剝奪了「快速眼動期」（REM）的睡眠階段，REM睡眠太少會導致健忘。

除了幫助身體放鬆更容易入眠，「0重力」睡眠姿勢對身體還有其他好處。美國神經醫學與睡眠專家溫特（Chris Winter）向《每日郵報》表示，比起讓關節承受壓力的睡姿，零重力睡姿對於臀部、肩膀的矯正效果更好。

此外，這種睡姿對於胃食道逆流患者也有好處。平躺時，胃部與食道處在同一水平線上，導致胃酸從胃部往食道流動。溫特說，只要把頭部稍微抬高一些，就能讓胃酸停留在胃部，避免逆流。

睡眠呼吸不順暢，透過「0重力睡姿」可收改善之效。2017年發表於期刊《睡眠呼吸生理學與失調》（Sleep Breathing Physiology and Disorders）的一項研究結果顯示，睡覺時頭部高於腹部，有助於維持呼吸道順暢，可減少甚至預防打鼾與睡眠呼吸中止症狀的出現，進而改善睡眠品質。

美國關節炎基金會（Arthritis Foundation）指，關節炎患者高達8成有睡眠問題。溫特說，「0重力姿勢」有助減緩關節疼痛、僵硬與腫脹引發的不適，讓身體放鬆，容易入眠。

睡眠時讓下半身稍微抬高一些，可助肥胖、糖尿病、高血壓患者促進循環、減少水腫。

市面上已有能夠調整床面讓使用者進入「0重力睡姿」的特殊床鋪，不過，其實只需要幾個枕頭，一般床鋪也能化身「好眠機能床」。溫特說，首先讓自己面朝上平躺，把腿抬高，然後把1到2個枕頭墊在膝蓋與小腿底下，接著在頸部下方同樣墊上1到2個枕頭即可。

溫特說，可惜的是，這種好處多多的睡姿，只有一種人不太適用，那就是睡相很差的人：「0重力睡姿會限制人睡覺時的動作。躺到床上一會兒之後，你可能會想換換姿勢，從平躺變成側躺，或者手腳朝各個方向伸展。如果讓身體維持在0重力睡姿，要大幅度翻身、伸展是很困難的。