25家美國軍火商月初訪台，由於幻象2000戰機受政治因素干擾一直無法升級，美方有意向台推銷F/A-18大黃蜂戰機，要吃掉法方這塊市場。但波音日前宣布2025將關閉F/A-18生產線不再接單。國際戰略專家賴岳謙9日在《頭條開講》節目質疑，F/A-18是重型機，本來是F-22要替代，但F-22也不再量產了，把功能塞在F-35。如果F/A-18要給台灣，是美國要付保管費還是我們付錢？加上高精密的彈藥也要防潮保存，這些都是錢。

「因為F/A-18是重型機，本來是F-22要替代F/A-18，F-35要替代F-16。」賴岳謙表示，後來F-22發生錯誤，所以就不再量產了，後來他們就把F-22的一些功能全部塞在F-35上面，所以F/A-18任務也就完成了。也就是F-35會變成美國跟他的盟國的主力戰機，F/A-18就要告終了，準備不再生產了。

賴岳謙提到，就好像有些車型不打算再生產，準備結束了，結束以後當然就要進行清倉大拍賣，因為一旦不再生產的時候，很多零組件也就不再生產了，像幻象就是這樣的情況。幻象因為不再生產了，所以台灣現在的幻象2000-5型就比較麻煩，因為我們的很多零料件就沒有辦法從髮國那邊充分獲得。這種情況對我們來說，有時候就變成要拆一些飛機的零件，來去補一些飛機的零件，這樣坦白說，你的有效戰力就會出問題。

「另外一個部分是，並不是每個人坐上飛機都會開，那是電影！」賴岳謙強調，因為不同機種的操作方式是不一樣的，還是要有熟悉的一個過程，我們連換車子都要有一個熟悉的過程，更何況這麼精密、這麼複雜的武器，他的熟悉過程是需要更長的。那你說F/A-18給台灣，你要不要有教官來教？那些補課的、銜接的訓練都要有，還有不同的機種，在空軍的戰術戰略的概念是不一樣的，要不要經過很多演練？

賴岳謙指出，如果你又不能用，又要塞在台灣的時候，你是不是又要幫美國人蓋機庫？而且F/A-18還打不過殲-20，因為它是舊的武器了，所以才會有F-35要來取代F/A-18，這個戰機會慢慢走向歷史了。你要我們幫你保管，你要不要付錢？是我們付，還是美國人付？然後你的機棚在哪裡？還有維修，總是一段時間要發動一下，那要不要維修？

「還有我最擔心的，就是那些武器彈藥！」賴岳謙強調，那些高精密的武器彈藥，要保存它，是要很好的環境，不是堆在一般的倉庫就可以，它會受潮。外島的彈藥容易受潮，一段時間都要拿出來吹吹風，有時候明明科學上瞄得對，實際上就是打不準，就是因為受潮。「那都是錢吶！」