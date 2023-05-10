徐若瑄將與20年好閨蜜、日本國民音樂組合「Kiroro」主唱玉城千春在6月8日於Zepp New Taipei舉辦「Zepp Premium」台日共演計畫，9日進行練團活動。徐若瑄挑戰改編經典歌、獻唱多首冷門歌曲，有7首歌是從未表演過，她緊張說，「歌詞有些還背不出來，背得很辛苦，有中文、日文、英文歌詞，壓力很大，還要想一下表演方式。」

母親節將至，她會飛回新加坡陪伴7歲兒子、家人，兒子每年都會替她慶祝，送上親手特製的母親節卡片，「一種儀式感，每年最期待他寫卡片給我，他每年中英文都在進步，可以寫的詞會越來越多」，更透露，兒子現在很黏人、撒嬌，兒子某次問她：「妳有白頭髮嗎？可以不要那麼快死掉。」兒子還默默背對著她哭泣，她安慰：「我會活很久，媽媽一直在運動就是要陪你很久。」也強調，在孩子面前不會落淚，「我會更堅強，要讓他安心，有安全感。」

她過去曾推出30幾張專輯，難得獻唱從來沒表演過的歌曲，興奮說，演唱會上將有一半都是日文歌曲，「喜歡日文歌曲的粉絲都能來到現場支持，會來的都是非常鐵粉，我唱很冷門的歌，也不會怕，這次蠻搖滾。」至於服裝尺度？她賣關子說，造型上就是「管他媽媽嫁給誰」，「做真我，其實到現在還沒想，搞不好我穿睡衣就上台，或是穿我爸的衣服『吊嘎』、西裝褲」，加上這次在小場地演出，她想完全做自己，呈現叛逆、隨性的亂穿風格。

徐若瑄近來工作滿檔，計畫推出新單曲、接演電影及接下一部電影的監製，還將在7月3日於日本東京首度舉行粉絲見面會，暌違近20年來再次與日本粉絲近距離互動，期待說：「迫不及待要見到大家了。」