女星林舒語從節目《大學生了沒》發跡，並演過幾部偶像劇，2015年嫁給圈外男友，婚後生下2名寶貝兒子，不過懷第三胎時，卻因為子宮外孕跟胎停，兩度失去寶寶，事隔4個月，林舒語本月再度報喜，並在9日透露身體出現頭暈、頭痛、脹氣、下腹痛、狂吐等害喜症狀，但當媽的她都能克服一切，唯獨關注小孩的狀況直呼：「只求寶寶健康就好。」

林舒語9日晚間曬出跟老公合照的半身照，可見穿著黃色洋裝的她，已能見到明顯的孕肚，連她自己都驚訝地說：「這胎肚子是不是大的有點快」，她表示懷前兩胎時，每天活蹦亂跳，且身體幾乎沒有異狀，工作到生產前夕都沒問題，因此獲得周邊人｢妳真的是很適合懷孕耶」的評價。

不過第三胎讓林舒語體會到前所未有的不適，「頭暈、頭痛、脹氣、下腹痛、狂吐⋯⋯幾乎是每天都會輪著發生」，因此她認為沒有所謂適合懷孕的人，純粹是懷每個小孩的狀況都不一樣，但相同的一點是，媽媽們確實很偉大，｢每天都好想吃顆藥解決各種不舒服，但為了寶寶又不敢亂吃，只求寶寶健康就好。｣

貼文曝光後，許多粉絲都被母愛打動，並指出她因為年紀較大，抵抗力較弱之下，會出現較多害喜的症狀，林舒語則回應曾忍到頭痛到想哭，吃了一顆孕婦能吃的止痛藥，｢身體被我搞壞了！但的確不管怎樣寶寶健康都是值得的」，不過她表示再辛苦都比不上幸福，這也是她最終勇敢懷上第三胎的理由。