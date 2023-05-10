台南3歲女童在斑馬線遭左轉杜姓孕婦撞死，引發軒然大波，也讓台灣短期內無法脫離「行人地獄」封號。就在去年底一對台中母女遭公車撞死，伊拉克籍丈夫痛哭模樣也讓網友心碎，就有當地人曝中市交通局事發後的措施，詢問「台南會跟進嗎」。

台南母女遭撞事故，再度引發大眾對行人安全討論，台中市府也因為去年公車撞母子事件，成為網友質疑對象。對此有當地人出來表示，事發後，台中市府在易出事路口安排了許多義交與警察站崗，嚴格取締未禮讓行人車輛，同時許多路口也將人車號誌分離，讓身為行人的自己頗不習慣，還差點闖紅燈。

原PO說，市府祭出以上2個措施後，雖然還是有不守規矩的駕駛，但市區的汽車、機車都開始乖乖讓行人先走，就怕轉個彎1600元就沒了，反問「之後台南會不會比照辦理就不知道了」。

去年12月27日，一對母子過斑馬線，遭搶快左轉的豐原客運公車撞擊，送醫不治，引發軒然大波，當時伊拉克籍丈夫季韋亞在急診室外抱頭痛哭的畫面更讓網友心碎不已。肇事的陳姓司機則被依過失致死送辦，同時檢方也建請法院加重量刑。