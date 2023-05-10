鴻海創辦人郭台銘緊咬「政府擋疫苗」議題，與蔡政府隔空交火。針對郭辦昨(9日)深夜表示，「政府與德國BNT公司的採購合約遭取消是因我政府堅持名稱所致」，疾管署今（10日）凌晨發布新聞稿強調並非事實。我國從未要求這文字，未來將揭露契約書上我方已簽署的抬頭欄位，以正視聽。

BNT大股東在2021年6月16日寄出一封原文電郵給郭台銘，證實了郭台銘早就知道，沒辦法私人方式購買疫苗。郭台銘辦公室昨天深夜指出，電郵就是證明了蔡政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民安全的證據，他們會開始準備詳細資料，事實會證明一切。郭辦還提及，信件內容明確表示，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商中國上海復星製藥無法接受，交易被迫取消，合約取消正是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。

疾病管制署今天凌晨發布新聞稿回應，我政府於2021年1月與德國BNT公司所洽定的採購合約中，簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China (Taiwan) (衛生福利部疾病管制署)，並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。衛福部將在不違反保密條款為前提，揭露契約書上我方已簽署的抬頭欄位，以正視聽。

疾管署指出，衛福部與當時的指揮中心之前已多次說明與BNT就訊息公開部分溝通的完整經過，2021年1月8日合約簽署最終階段，德國BNT公司以電郵要求我方刪除「中文」新聞稿提到「我國」之文字，隔日我方就將中文新聞稿提到「我國」的部分改為「台灣」，將更新版本電郵寄送德國BNT 公司，之後便無疾而終，此即印證有政治外力影響合約簽署。