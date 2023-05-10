原藝名丟丟妹的李明珊，三月正式結束與前夫王心正的3年婚姻，經歷多場官司，直播平台、甚至「丟丟妹」的名字都歸前夫。揮別婚變陰霾；時報周刊CTWANT近日巧遇李明珊在台北市東區血拚，花錢大手大腳快狠準，身旁還有專人幫提戰利品，頗有「直播天后」回歸的氣勢，不過當晚她菸癮頗大，菸一根接一根地抽，這不打緊，但她菸蒂竟數度隨手亂丟，實在有礙市容觀瞻。
4月21日晚間，本刊在台北市東區商圈巧遇李明珊，穿著皮短裙和火辣的細肩帶上衣，似乎心情很好，整個人眉開眼笑，她的身旁跟著一名女子，看得出這趟主要是李明珊的血拚行程，李明珊逛遍沿路的服飾店，看喜歡的就迅速入手，作風相當阿莎力，身旁的女子則像是助理一般，幫她提著一袋又一袋的戰利品。
此外，本刊也見識了李明珊的菸癮相當大，在車上要叼著菸，買衣服的空檔也是菸不離手，更不可取的是，本刊跟拍她短短一個晚上的行程，就目睹她數度隨手亂丟菸蒂。10點29分，逛了兩家服飾店後，她們先到附近的超商，疑似是買菸，一出超商門，李明珊便急著點菸，同行女子則走進對面的服裝店，李明珊似乎也急著想逛街，手上那根菸抽沒兩口，就隨手把還點燃著的香菸丟棄在人家店門外，匆匆進門去逛街。
十來分鐘過去，似乎衣服買好買滿的李明珊走出店外，果不其然，她又是點了根菸，並直接以亞洲蹲的姿態在騎樓吞雲吐霧邊滑手機，豪邁作風絲毫不在意旁人目光，沒有意外地，菸同樣也是未熄滅就隨手一丟，如此沒公德心又危險的行為，實在是不良示範。
10點50分，經過約莫一個小時的採購行程，身旁的女子手上已經滿滿五大袋，而李明珊則兩手空空、心情大好地輕鬆邊走邊滑手機。接著兩人走到路邊，接近一名男子駕駛的賓士轎車，李明珊熟練坐進副駕駛座，同行女子將戰利品放到後座後也跟著上車。上車後的李明珊，同樣又是點了根菸，似乎不抽菸就不暢快。11點23分，車子開進新北市中和區一住宅大樓。幾分鐘後，車子開出大樓，驅車開進土城少年觀護所旁的小路，而附近不遠就是李明珊以前跟前夫經營的生鮮廠房。
提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。