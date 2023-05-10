原藝名丟丟妹的李明珊，三月正式結束與前夫王心正的3年婚姻，經歷多場官司，直播平台、甚至「丟丟妹」的名字都歸前夫。揮別婚變陰霾；時報周刊CTWANT近日巧遇李明珊在台北市東區血拚，花錢大手大腳快狠準，身旁還有專人幫提戰利品，頗有「直播天后」回歸的氣勢，不過當晚她菸癮頗大，菸一根接一根地抽，這不打緊，但她菸蒂竟數度隨手亂丟，實在有礙市容觀瞻。

李明珊到東區逛街，一身辣妹服裝，神態輕鬆感覺心情很好。（圖／本刊攝影組）

李明珊在鏡子前搔首弄姿，看來對自己的樣子挺滿意。（圖／本刊攝影組）

4月21日晚間，本刊在台北市東區商圈巧遇李明珊，穿著皮短裙和火辣的細肩帶上衣，似乎心情很好，整個人眉開眼笑，她的身旁跟著一名女子，看得出這趟主要是李明珊的血拚行程，李明珊逛遍沿路的服飾店，看喜歡的就迅速入手，作風相當阿莎力，身旁的女子則像是助理一般，幫她提著一袋又一袋的戰利品。

血拚大手大腳，李明珊還蹲在地上挑東東西，看到喜歡的就立刻買下。（圖／本刊攝影組）

逛到一半李明珊忽然走出服飾店去便利商店，但不知是否是去買菸。（圖／本刊攝影組）

此外，本刊也見識了李明珊的菸癮相當大，在車上要叼著菸，買衣服的空檔也是菸不離手，更不可取的是，本刊跟拍她短短一個晚上的行程，就目睹她數度隨手亂丟菸蒂。10點29分，逛了兩家服飾店後，她們先到附近的超商，疑似是買菸，一出超商門，李明珊便急著點菸，同行女子則走進對面的服裝店，李明珊似乎也急著想逛街，手上那根菸抽沒兩口，就隨手把還點燃著的香菸丟棄在人家店門外，匆匆進門去逛街。

回到店外李明珊直接抽起菸來，抽完就亂丟菸蒂走進店內。（圖／本刊攝影組）

回到店內的李明珊繼續挑衣服、試穿高跟鞋。（圖／本刊攝影組）

十來分鐘過去，似乎衣服買好買滿的李明珊走出店外，果不其然，她又是點了根菸，並直接以亞洲蹲的姿態在騎樓吞雲吐霧邊滑手機，豪邁作風絲毫不在意旁人目光，沒有意外地，菸同樣也是未熄滅就隨手一丟，如此沒公德心又危險的行為，實在是不良示範。

10多分鐘過去，李明珊再度走出服飾店，上演「亞洲蹲」的姿態狂抽菸。（圖／本刊攝影組）

李明珊抽完菸起身，再度隨手亂丟菸蒂。（圖／本刊攝影組）

10點50分，經過約莫一個小時的採購行程，身旁的女子手上已經滿滿五大袋，而李明珊則兩手空空、心情大好地輕鬆邊走邊滑手機。接著兩人走到路邊，接近一名男子駕駛的賓士轎車，李明珊熟練坐進副駕駛座，同行女子將戰利品放到後座後也跟著上車。上車後的李明珊，同樣又是點了根菸，似乎不抽菸就不暢快。11點23分，車子開進新北市中和區一住宅大樓。幾分鐘後，車子開出大樓，驅車開進土城少年觀護所旁的小路，而附近不遠就是李明珊以前跟前夫經營的生鮮廠房。

提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

待李明珊買到爽之後，身旁的女子貼心幫她提著大包小包的戰利品走出服飾店。（圖／本刊攝影組）

果不其然，搭車準備返家的李明珊，在車上仍要把握時間抽菸。（圖／本刊攝影組）

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