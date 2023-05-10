空中巴士週二（9日）公布，今年4月賣出5架飛機給客戶，令今年迄今新訂單數量來到161架。相比之下，波音先前公布數據顯示，今年迄今（前四個月）交機量為156架，並贏得154架飛機訂單。

Airbus計畫今年交付720架飛機。該公司原本設定於2022年達成此水平，但因供應鏈問題將目標下調至700架，甚至最後取消此一目標。

空中巴士首季交機量 略低於均值
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