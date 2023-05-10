財報顯示，Rivian上季營收為6.61億美元，高於分析師預估的6.52億美元。上季淨損由去年同期的15.9億美元縮減至13.5億美元。經調整每股虧損1.25美元，優於分析師預估的每股虧損1.59美元。

Rivian旗下R1T皮卡起始價格為7.3萬美元，R1S休旅車起始價格為7.8萬美元。但該公司並未提供首季電動車預訂數量細節。

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