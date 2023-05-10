財報顯示，Airbnb首季營收年增20％至18.2億美元，優於分析師預期的18億美元。上季淨利達1.17億美元，遠優於去年同期的淨損1,900萬美元。經調整後每股獲利為18美分，高於市場預估的每股獲利9美分。
上季訂房交易總額暴增19％至204億美元，高於市場預期的196.7億美元。
Airbnb週二在聲明稿中指出：「我們對於亞太區持續復甦特別感到振奮。」
度假租屋網站Airbnb週二（9日）公布今年首季財報顯示，上季營收優於預期，顯示即便面臨經濟成長放緩擔憂，旅遊住宿需求仍維持穩定，其中以亞太地區復甦最為明顯。
財報顯示，Airbnb首季營收年增20％至18.2億美元，優於分析師預期的18億美元。上季淨利達1.17億美元，遠優於去年同期的淨損1,900萬美元。經調整後每股獲利為18美分，高於市場預估的每股獲利9美分。
上季訂房交易總額暴增19％至204億美元，高於市場預期的196.7億美元。
Airbnb週二在聲明稿中指出：「我們對於亞太區持續復甦特別感到振奮。」
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