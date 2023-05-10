台北捷運很方便，不少人靠此通勤，一名台大生分享，近日發現在捷運上遇到漂亮女生的機率很高，搭車的時候放眼望去美女一堆，很好奇是不是漂亮女生都愛搭捷運，引起熱烈討論，不少男網友點頭直呼，捷運上真的超多氣質美女，周末搭車的時候，漂亮女生會更多。

一名台大男學生近日在Dcard上分享，雖然台大也有很多美女，但在捷運站裡面遇到漂亮女生的機會似乎更多，難道是漂亮女生都喜歡搭捷運嗎？為什麼捷運裡面的女生都蠻漂亮的？

貼文引起網友討論，不少男網友爆共鳴，「欸真的，捷運上很多氣質很好的，早上去上課的路上看到心情都會很好」、「通常六日還會有更多更好看的」、「捷運真的到處都是美女」。

一名女網友則解釋說，通常搭捷運就是要出去玩，因此當然會特別打扮，特別是周末出去玩的機率更高，而平時在學校上課就比較隨便。另有網友說，原PO的說法搞不好是「倖存者偏差」，因為眼裡只看到美女，就覺得捷運上很多美女，但實際上長得普通或不符合你審美的可能都被直接忽略了。