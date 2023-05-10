上一波鋒面很會選地方，稍紓解中南部水庫壓力。今、明兩天持續晴朗穩定，除了北部，其他地區高溫均逾30度，早晚偏涼。下波鋒面預計周六抵達，雨一路下到下周一（15日），星期日母親節當天（14日）全台有雨！

梅雨季的鋒面性質偏「Long Stay」，滯留時間長，上波鋒面雖沒有這樣的特徵，只待了1天就遠離，仍為中南部帶來及時雨。今起晴朗穩定，各地氣溫：北部15至28度、中部17至31度、南部19至34度、東部16至31度；明略升1、2度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天受高壓環流影響，僅山區中午過後偶有零星飄雨機率，白天暖熱、早晚偏涼，北部甚至會覺得有點冷，日夜溫差大。

最新模式模擬，周五轉多雲時晴，鋒面前中層雲周六移入，晚間起中部以北轉短暫雨，下雨機率愈晚愈高。星期天是梅雨季第2波「移動性鋒面」影響最顯著的時間，各地轉陣雨或雷雨，有較大雨勢，要等到下周一，天氣才會逐漸好轉。