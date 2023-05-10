台南38歲李姓女子8日牽著3歲女兒過馬路，明明走在斑馬線上，卻遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車直接猛撞，造成李女重傷、女童不治。民進黨立委林俊憲昨（9）日表示，這次的事件並非意外，而是一次次逼用路人暴露在風險下的系統性悲劇，並道歉說「遺憾的是一條小生命來不及長大，就被自己國家的管理失能奪走生命」。

林俊憲昨日在臉書提到，一個來不及長大的生命葬送在意外中，但「意外」這2個字其實是不負責任的說法，「難道真的找不出背後的原因嗎？找不出誰該負責嗎？其實我們都很清楚答案，只是一直不願意面對而已」。

「身為交通委員會的立委，多年來我不斷質詢交通部有關道路安全的議題！」林俊憲指出，他針對道路安全研究越深，就越了解台灣交通的系統性悲劇，包括駕駛教育、法規、工程設計等，有無數原因共同形成了現在的行人地獄，「就像一團線頭全纏在一起的毛球，每當想拉出其中一條，就會發現後面還有兩三條纏著，很多人的無力感也是來源於此」。

林俊憲解釋，他自己也時常經過此次發生事故的路口，詳細觀察可發現該路口沒有左轉專用時相，若駕駛不儘速通行，就有遭對向直行車撞上的風險，駕駛只能在與斑馬線行人發生事故跟與對向車發生事故中2選1，而在這次的事件中，很不幸的是行人承擔了風險。

林俊憲強調，對於女童與她的父母，他感到遺憾與歉疚，遺憾是因為一條小生命來不及長大，就被自己國家的管理失能奪走生命，歉疚是他非常清楚這起事件的潛在成因和解方，雖然一直在監督推動，但卻來不及讓女童等到改變的那一天。