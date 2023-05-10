大S（徐熙媛）前夫汪小菲上月低調來台，據傳是要處理「S Hotel」與去年雙方為生活費槓上的官司問題，而汪小菲當時還為此事不停在社群開戰，更聲稱大S早在2018年出軌具俊曄，但事後被發現當時大S那年懷上第三胎但不幸小產，後來更抱病體陪汪小菲上實境節目，引起網友撻伐，如今大S不僅面對與前夫的官司，還要照顧家人，因此似乎不考慮復出演藝圈。

汪小菲去年發文暗指大S與具俊曄早有聯繫「原來你們2018年就搞一起了」，但網友推算時間軸發現，當時大S懷上第三胎但不幸小產，後來還抱病與汪小菲上實境秀，更掀起轟動一時的「剝蝦」話題，然而，當時還有網友在《知乎》提問：「為什麼大S 在《幸福三重奏》裡看起來很呆滯？」，對此，其他人則回應：「他們剛剛失去第三個孩子，對大S來講肯定超級難過」。

據悉，這並不是大S第一次流產，其實早在兩人在海南辦婚禮前，大S才剛剛流產不久，但她仍拖著虛弱的身體撐完整場婚禮，之後大S為備孕不惜改掉吃菇素的習慣吃肉養身，好不容易生下第一個孩子，但卻在生產時嚴重宮縮，對止痛藥過敏的她，還一度出現短暫缺氧與昏迷的癲顯症狀，而大S過去也曾在節目中透露「我一生弟弟的時候就斷氣了，被送到ICU重症病房」。

如今大S雖已經與汪小菲離婚，但仍須處理兩人官司的問題，還要照顧家人，因此先前小S受訪時被問及大S是否會復出演藝圈時，她便回答「不管再多酬勞都不想」。