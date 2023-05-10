美國撤銷外國旅客入境須出示新冠疫苗接種證明的規定。

美國總統拜登昨（9）日正式撤銷外國旅客入境需繳交的新冠疫苗證明，新措施將於美東時間12日凌晨零時1分起實施。

路透社報導，拜登周二撤銷多數國際旅客入境美國需繳交新冠疫苗證明的入境措施，新措施將隨著美國解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國緊急狀態，於美東時間12日凌晨零時1分起生效。

新冠肺炎疫情蔓延全球時，美國於2020年實施外國旅客入境的限制措施。白宮上周原本宣布，美國將於5月11日解除COVID-19全國緊急狀態，並且在當天同步解除要求旅客入境繳交疫苗證明的措施。

要求聯邦雇員、承包商接種疫苗的規定也將在12日同步解除。美國政府於2021年9月起要求350萬名聯邦雇員、承包商接種新冠疫苗，否則將被解僱或面臨懲處，但是在面臨一系列訴訟後，這項措施已經逾1年未實施。

白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）昨日表示，美國政府已經做出公衛決定，「再也沒有必要要求外國旅客、聯邦雇員、承包商接種疫苗來保護美國國民。」

他說疫苗接種命令已經讓超過90%的聯邦雇員施打疫苗，「我們認為這項要求拯救了數千條人命，但我們現在情況不同了。」