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聯盟今（10日）公布年度最佳防守陣容獲獎球員，剛拿下年度最佳防守球員的灰熊前鋒傑倫傑克生（Jaren Jackson Jr.），以96張第一名選票、總分195領銜年度第一隊，不過以往是獲獎常客的恩比德（Joel Embiid）、「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）雙雙缺席，也讓人大嘆這是史上最沒星度的年度最佳防守陣容。

傑倫傑克生、哈勒戴（Jrue Holiday，公鹿）、布魯克羅培茲（Brook Lopez，公鹿）、莫布利（Evan Mobley，騎士）及卡魯索（Alex Caruso，公牛）入選年度防守第一隊；第二隊則由懷特（Derrick White，賽爾提克）、卓雷蒙格林（Draymond Green，勇士）、阿奴諾比（OG Anunoby，暴龍）、迪昂布魯克斯（Dillon Brooks）和阿德巴約（Bam Adebayo，熱火）。

年度防守第一隊的球員有些難堪，因為他們所屬的球隊在季後賽首輪早早淘汰收場，即便聯盟第一種子公鹿有2人入選防守第一隊，仍遭吉米巴特勒（Jimmy Butler）領軍的熱火打爆，過去NBA流傳的「防守贏得總冠軍」這段話，放到現今聯盟來看格外諷刺。

目前季後賽防守效率最高的湖人無球員入選，最被看好拿獎的「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）單季出賽數儘管創下近3年來新高，但只出席56場仍是硬傷。綠衫軍防守悍將史馬特（Marcus Smart）去年賽季奪下年度最佳防守球員，但本屆未能入選年度防守陣容。