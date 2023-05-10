俄羅斯昨（9）日在首都莫斯科的紅場舉行紀念衛國戰爭78周年閱兵，但規模相較於往年縮水不少，不少人也認為，俄軍實力因去年開始的俄烏戰爭而削弱不少。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲指出，俄軍的實力依舊很強大，還藉著這次的戰爭找出不少弱點，他並預言，若戰爭持續下去，西方期盼的俄國戰敗很難會發生。

俄羅斯此次閱兵共計有10000名軍人、125件裝備參與，然而，過去閱兵中經常會出現的T-90M、T-72B3M與T-14坦克，以及2S19自走砲、BMP-3步兵戰車等裝備都沒有現身，唯一出現的坦克，是二戰時的T-34-85，此外，這次閱兵也沒有進行空中分列式。

介文汲昨在政論節目《新聞大白話》指出，若觀察這次的紅場閱兵，可感覺到俄軍並沒有在俄烏戰爭中受到重創，許多報導也分析，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）趁著戰爭，恢復對軍隊的更直接且強勢的領導，並透過戰事查找出己方軍隊的弱點，總而言之，俄軍的實力完全沒有被削弱、拖垮。

介文汲接著說，除了烏克蘭，俄軍還同時在跟整個北約的後勤體系在作戰，在這種平況下，俄國都還能撐下去，可見其國力與軍事實力還是相當的強勁，國內也很團結，若戰事繼續持續下去，很難會出現西方期盼的俄國在對烏戰事中慘敗，甚至戰敗收場。