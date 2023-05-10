王品2023年首季合併營收56.1億元，季增11.96％、年增19.84％，歸屬母公司稅後淨利3.73億元，季增達82.11％、年增達2.06倍，每股盈餘5.01元，全數改寫新高。毛利率46.9％、營益率8.87％，分創近9季、近10季高點。

王品受惠內需回溫、節慶商機與多品牌綜效帶動，台灣事業群首季營收42.26億元，季增1.56％、年增達23.1％，連3季創高。營業利益4.11億元，雖季減2.18％、仍年增達54.82％，改寫歷史次高，營益率9.74％持穩高檔。

而王品中國大陸事業群亦走出封控陰霾，在刺激消費政策帶動下，首季營收13.83億元，季增達34.13％、年增10.87％，營業利益0.86億元，較去年第四季及同期分別虧損1.6億元、1.02億元大幅轉盈，帶動營益率回升至6.22％，雙創近2年半高點。

王品同步公布2023年4月自結合併營收17.76億元，月增達14.79％、年增達55.17％，改寫同期新高。其中，台灣事業群13.77億元，月增達14.79％、年增達53.79％，創同期新高、歷史第三高。中國大陸事業群3.99億元，月增1.44％、年增達60.11％。

王品指出，今年4月受惠清明連假聚餐熱潮，台灣事業群共有3家「肉次方」及「和牛涮」、2家「青花驕」、1家「夏慕尼」等9家門市達千萬業績，中國大陸事業群營運亦穩步回溫，相較去年同期受疫情升溫影響、比較基期較低，使兩岸營收同步繳出顯著年成長。

累計王品前4月自結合併營收73.65億元，年增達26.63％、續創同期新高。其中，台灣事業群營收55.77億元、年增達29.36％，續創同期新高。中國大陸事業群營收17.88億元，年增達18.81％。

展望本季，中國大陸餐飲業在「五一」小長假期間整體餐飲休閒消費持續暢旺，顯示消費者信心逐步回穩，為恢復和擴大消費提供有力支撐，隨著擴大消費政策推動、旅遊市場復甦，餐飲市場可望持續回升，有助王品中國大陸事業群營運復甦。

同時，王品台灣事業群5月母親節聚餐需求持續看旺，旗下王品牛排、夏慕尼、西堤牛排、阪前、陶板屋、藝奇、THE WANG等多品牌齊推專屬優惠吸客，配合鍋物品牌「青花驕」、「石二鍋」等將開出新門市，可望增添第二季營收動能。