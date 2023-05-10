睪固酮是男性精氣神的來源，它控制了男性許多生理機轉，泌尿科醫師莊豐賓指出，性慾、肌肉量、脂肪、心臟、抗壓力等都需要男性荷爾蒙，不過40歲達顛峰後，就會以1至2％速度逐年減少；想要改善睪固酮不足，除了注意飲食外，適度運動及規律作息也很重要。

莊豐賓醫師在YouTube《幸福醫師莊豐賓》指出，男性荷爾蒙低下評估量表（ADAM）症狀包括：性慾降低、沒有活力、身高變矮、體力變差、覺得生活沒樂趣、覺得悲傷或沮喪、勃起功能變差、運動能力變差、晚餐後打瞌睡、工作表現不佳；莊豐賓提醒，10項如果中3項就要注意可能是男性更年期。

想改善男性荷爾蒙不足可以從飲食方面著手，莊豐賓建議多補充蛋白質；抗氧化食物像是洋蔥、山藥、大蒜、西瓜、魚油；含精胺酸或DHEA的食物是產生睪固酮的原料，可以從肉類、芝麻、堅果、山藥、山芋補充；另外，鋅也很重要，可以多吃牡蠣、肝臟或鰻魚。

除了飲食以外，也要減重及適度運動，莊豐賓指出，當身體脂肪細胞過多，容易讓膽固醇產生了睪固酮，轉換為女性荷爾蒙；他也提醒，適度運動但別過量，過量運動反而會讓男性荷爾蒙產生效率降低。

莊豐賓呼籲男性戒菸、戒酒，因為菸酒會產生自由基，增加體內壓力，影響睪固酮產生；另外，最重要的是維持正常作息，睪固酮在晚上睡覺才會產生，熬夜可能導致功能上的傷害。

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