英飛凌將運用對車用系統專業知識、車用技術及碳化矽產品資源，結合鴻海在電子設計及製造領域的專業優勢、與在系統層級的整合能力，共同打造性能更出色、效率更高的解決方案，共同聚焦將碳化矽技術導入牽引逆變器、車載充電器（OBC）及直流轉換等應用。

此外，雙方計畫於台灣共同設立系統應用中心，以進一步擴大合作範圍。此系統應用中心將針對汽車應用進行最佳化，包括智慧座艙應用、先進輔助駕駛及自動駕駛應用，同時也在電池管理系統（BMS）、牽引逆變器等電動車應用進行合作。

雙方此次合作產品範圍涵蓋英飛凌廣泛的車用產品組合，包括感測器、微控制器（MCU）、功率半導體、特定應用高效能記憶體、人機介面（HMI）及安全解決方案等。合作的車用系統應用中心則預計將於今年落成啟用。

英飛凌汽車電子事業部總裁Peter Schiefer表示，隨著電動車市場高速成長，對於續航里程及性能需求也日益增加，發展必須不斷推進創新。英飛凌對技術創新及品質零瑕疵的承諾與熱情，成為客戶的最佳夥伴。高興能攜手鴻海科技集團，共同將電動車發展帶入新篇章。

鴻海電動車策略長關潤表示，很高興能與英飛凌攜手，鴻海有信心透過此次合作，能共同打造電動車的最佳化架構、產品性能、成本競爭力及高度系統整合，為客戶提供最具競爭力的電動車解決方案。