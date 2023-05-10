長榮海運4月合併營收223.37億元，較上月增加2.07%，年減60.25%，累計今年前4月合併營收為891.63億元，年減60.73%。

長榮海運表示，4月整體運價與出口貨量略有回溫，後市仍須視全球政經發展、庫存去化情形與各區域供需變化影響而定，預計未來市場復甦態勢審慎樂觀。

受市場供需影響，運價持續下跌所致，陽明海運4月合併營收為110.43億元，較3月營收減少14.57%，較去年同月減少70.04%，累計今年前4月合併營收為479.97億元，較去年同期減少66.57%。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年供給成長為8.3%，需求成長為1.4%；2024年供給成長為8.9%，需求成長為2.2%。

依據SCFI(上海航運交易所綜合指數)，截至2023年4月28日之當週指數數據為1,000，較上月上漲8%，主要東西向航線運價仍低迷，等五一長假結束後就會日益明朗化，不過長約價已經大致底定；西北歐線運價為每TEU 881美元，與上個月微幅上漲2%；地中海線運價為每TEU 1,609美元，與上個月持平；美西線運價為每FEU 1,453美元，較上月上漲27%；美東線為每FEU 2,418美元，較上月上漲20%。