櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，台生材公司自108年6月5日上櫃已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自112年5月10日起得為融資融券交易。

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