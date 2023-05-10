一名長住台灣的日本人「歐吉桑」表示，有名台灣網友私訊跟他抱怨台灣的缺點，但歐吉桑說在日本人眼裡，有很多台灣人習以為常的地方，卻非常羨慕讓人羨慕，他列出日本人對台灣公認的11大優點稱讚台灣，包括看病超便宜、包容力強、超商服務便利又優秀等。

歐吉桑近日於個人臉書粉專指出，有網友私訊表示，身為台灣人，覺得台灣沒有人權，走在路上人身安全沒有保障，很可能被車撞，不僅交通亂，去KTV唱歌或逛街還會吸到二手菸，問台灣究竟哪裡比日本好？

歐吉桑列出台灣11大優點，包括台灣有人情味，在台灣就算是陌生人，彼此還是非常友善；台灣的醫療院所、公共場合都有網路掛號很方便，提高效率；每個人有身分證號碼，日本是這幾年才有個人身分證號；台灣看病費用超便宜；參與選舉投票率很高；國際語言很強；重視過去的文化；政府執行政策的速度很快；包容力很強，日本人遇到個性、想法和自己不同的人，很容易出現排擠；台灣的企業願意給他人機會，他說在日本社會有一次離職紀錄，就很難再找到更好待遇的工作；台灣便利商店服務優秀又便利。

歐吉桑表示，這11點幾乎是日本人對台灣的印象。其他日本網友也在留言舉其他例子，如「台灣的報稅比日本簡單多了」、「台灣的捷運乾淨方便又便宜」、「台灣健保卡方便，日本每家醫院每家的受診卡都不一樣，而且日本看診很花錢、醫生真的很雷，要找到好醫生不容易」。