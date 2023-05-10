一名男子與女友約好，兩個人每個月固定存1萬當結婚基金，已經存5年，日前他要繳婚宴餐廳訂金，女友竟拿不出錢來，才坦承百萬結婚基金被她「ALL IN」拿去買股票輸光，戶頭只剩17元，但男子追問細節女友就爆哭，讓網友覺得一定有鬼。

原PO日前在「匿名公社」發文，崩潰表示女友把他們一起存的結婚基金拿去買股票輸光，在準備赴餐廳訂金時她拿不出錢，他才知道此事。

原PO表示，追問女友是什麼時候挪用、何時輸光，女友就爆哭、生氣，搞得像是他做錯事，原PO說，「我跟她每個月各存一萬，至少5年，少說裡面破百萬！」最後還不死心跑去刷簿子，結果戶頭裡只剩17塊，連他5月匯進去的1萬元也消失。如今女友把存簿、卡片通通丟還給他嗆不結了，怪他只愛錢不愛人，讓他超傻眼，直呼女友搞錯重點。

貼文一PO出後，許多網友紛紛懷疑錢的去向，「是玩股票輸光，還是被提領光，要弄清楚喔」、「哪支股票可以賠到剩下17塊的」、「應該根本不是股票，大概就是找一個藉口離開」，還有人表示，「用哭鬧的方式來阻止您追問追查，一定有鬼」、「本子還在，可以證明是誰匯款的就行，她拿走你的錢就直接去法院提告」。