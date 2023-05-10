王思佳先前在節目分享愛馬仕包，卻陷入假包疑雲，為了平息外界質疑聲浪，已把包包送去檢驗真偽，未料過去分享的香奈兒包也疑似是假貨，讓她忍不住反擊：「每天胡亂潑髒水，閒的沒事幹」，如今負面新聞頻傳，也讓外界好奇身為《女人我最大》老班底的她，工作是否因此受到影響。

根據《三立新聞網》報導，王思佳是《女人我最大》固定老班底，加上參與《玩美研究室》單元的主持，在節目上曝光率極高，按理今明兩天都會現身錄影的她，卻無預警消失在錄影名單中，讓外界好奇是否受到假包風波影響，對此，僅知道王思佳除了確定未參加錄影，也在靜候等國外送驗結果出爐，對於缺席錄影一事，本人則未多做回應。

王思佳回應假包事件。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang Youtube）

王思佳先前拍攝影片公開送驗流程，並透露檢驗中心一天有數十萬件case，加上送到美國有時差問題，若又碰到周末，鑑定結果出爐不會太快出爐，接著分享鑑定人員的真實案例，透露曾遇過盒子、防塵袋、購證都是真品，但包包卻是假貨，甚至有不肖人士「養鱷魚、養鴕鳥」，讓她崩潰直呼根本嚇歪，接著強調砸了90萬找代購買，比原價貴3倍，如果被驗出假貨，絕對會找代購算帳。

對於網友好奇王思佳為何不去專櫃買包，有研究愛馬仕名牌包的內行人做出解答，指出要買包之前，必須先添購要價300萬左右的絲巾、鞋子、衣服等配貨，銷售員再決定是否要拿選定的包，這才讓網友恍然大悟「真的是有錢也買不到」。