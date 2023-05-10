近幾年，檢方出現離職潮，不少菁英檢察官放棄調升二審歷練的機會，辭職轉任律師，繼雲林地檢署前主任檢察官兼發言人吳文城4月轉任律師後，曾受調查局長王俊力、廉政署長莊榮松倚重的高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒，也以生涯規畫為由，向法務部遞出辭呈，將於6月轉任律師，引起檢察界討論。

檢察官因長期工作環境遠不如「系出同門」的法官，加上升遷管道受限，近年來出現檢察官離職潮。

更嚴重的是，近年大量二審檢察官因退休或轉任律師，二審人力吃緊，雖然每年都有一審主任檢察官調升二審歷練，但這批俗稱「二專生」、「三專生」的「新二審」、與資深的「舊二審」人數比例差距正逐漸擴大，目前估計「新二審」、「舊二審」比例約為3：2。

而這些「二專生」、「三專生」檢察官在二審2年、3年後須回任一審服務，導致不少一審主任對於調二審興趣缺缺，因此近年二審檢察高層已發現問題的嚴重性，積極招攬一審主任到二審服務。

雖然法務部近年已積極改革人事，亟盼留下檢察官，但檢察官出走潮未見止息，最近就有不少菁英檢察官選擇辭職，轉換跑道改當律師，其中以高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒，最受矚目。

徐弘儒畢業於政大法律系，是司法官43期結業，曾任桃園、屏東、高雄地檢署檢察官、是43期首派襄閱主任檢察官，他共當過台東、橋頭及高雄3個地檢署主任檢察官，也都是機關發言人，擔任南部檢察機關發言人資歷將近3年。

徐弘儒偵辦過不少矚目案件，擔任台東地檢署主任檢察官時，曾處理台東大學學生遭挾持案，成功解救人質而受重用，調任橋檢時獲時任檢察長王俊力(現為法務部調查局長)拔擢為發言人，之後再被時任雄檢檢察長莊榮松(現為法務部廉政署長)延攬為雄檢襄閱。

在檢察界資歷完整，被視為「明日之星」的徐弘儒決定辭去檢察官，到他任職桃檢時期的老長官何俊英成立的律師事務所上班，一度讓不少人驚訝，但最終大家都理解尊重他的決定，並給予鼓勵與祝福。