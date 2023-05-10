勞工部將在周三發布CPI報告，投資人將尋找通膨是否持續緩解的線索。操盤手也在觀望府會債限協商的新進展。美國總統拜登、共和黨籍眾議院議長麥卡錫、眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）、參議院多數黨領導人舒默（Chuck Schumer）和參院少數黨領導人麥康諾（Mitch McConnell）周二將在白宮召開會議為債限僵局尋求解方。美國財政部長葉倫日前警告，如果國會再不採取行動化解僵局，美國最快可能在6月1日面臨違約危機。

周二收盤，道瓊指數跌56.88點或0.17%，收33,561.81點。標普500指數跌18.95點或0.46%，收4,119.17點。那斯達克指數跌77.36點或0.63%，收12,179.55點。費城半導體指數跌56.57點或1.87%，收2,967.84點。

標普11大類股跌多漲少，工業股漲0.17%，表現最佳。原材料股跌0.93%，跌幅最大；其次為科技股跌0.86%。

PayPal和蘋果供應商Skyworks等公司財測令人失望，亦給市場帶來壓力。PayPal大跌12.73%，Skyworks跌5.15%。

包括高通、博通、Qorvo和康寧等蘋果供應商亦表現疲弱，而重量級的蘋果股價下跌1%。

市場交投淡靜，美國交易所成交量總計為93.5億股，過去20日均量為106.8億股。

紐約證交所下跌與上漲股數比為1.59：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.35：1。

標普500指數有14檔創下52周新高、14檔創新低。那斯達克指數有77檔創新高、171檔創新低。