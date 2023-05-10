立凱-KY月初公布第1季營收2.71億元，年增154.32%、仍季減25.32%；營業毛利0.43億元，歸屬母公司業主淨損0.68億元，基本每股虧損1.37元，寫下連續22季度虧損。公司將於6月15日在桃園住都飯店召開股東大會，並進行全面改選公司董事案，並關注財報數字以及轉盈時程展望。

隨著節能減碳趨勢，世界各國相繼頒布配套政策，促使儲能用電環境已經開始發酵，且透過儲能設備可達到穩定供電，延伸出居家、工業、電動車等儲能商機，儲能系統採用之電池也因應綠色能源及安全因素考量，鋰鐵電池則成為儲能市場首選。且在節能減碳的訴求下，各國政府積極推動汽車電動化，鼓勵與罰鍰政策並重，驅動全球傳統與新興整車廠積極發展新能源汽車(含混合動力車)，鋰鐵電池因獲得市場青睞，生產規模、效率逐年提升，生產成本也因此降低，價格迎來甜蜜點，加速更多廠商應用，帶動鋰電池滲透率快速提升，產業正向發展，鋰鐵電池材料也因而迎來成長循環周期。

以電池價格狀況進一步分析，據TrendForce研究顯示，4月大陸電池級碳酸鋰均價跌至每噸人民幣19.8萬元，月跌39%；氫氧化鋰則跌至每噸人民幣26.6萬元，月跌33%。儘管均價環比上月跌幅擴大，但鋰鹽價格已在4月中下旬出現止跌回升的跡象。除此之外，電解液原料六氟磷酸鋰近期也開始回漲，負極材料、磷酸鐵、鋰電銅箔等材料價格也已接近觸底，動力電池產業鏈價格逐漸回穩。

TrendForce表示，目前大陸動力電池廠商去庫存已接近尾聲，供需關係經過逾一個季度的市場化調節已逐漸走向正常。TrendForce觀察，目前電池材料價格逐漸持穩，以及市場需求穩健增長，大陸動力電池產業鏈有逐漸回溫的跡象，隨著下游需求回暖，6月有望迎來全面復甦。