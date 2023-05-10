加工處處長楊伯耕致詞時表示，感謝華泰擴大加碼投資，公司於民國60年創立以來，透過製程創新、資訊科技創新、企業流程創新等的核心優勢，持續深耕記憶體市場。公司的半導體事業中心更是我國第一家完全內資的IC封裝代工廠，生產基地皆設立於楠梓科技產業園區內。華泰公司作為園區「鑽石場域更新計畫」推動的重要投資者之一，期許未來這座新廠可為公司營運挹注新的動能，也象徵整體鑽石場域計畫執行落實又向前邁出一大步。

「鑽石場域更新計畫」結合民間資源推動園區周轉更新，透過用地配置調整，釋出舊女子宿舍、網球場綠地及舊從服中心等，面積約3.47公頃用地公告招商，吸引華泰、日月光投控(3711)、興勤及宏璟(2527)4家公司組成團隊共同投標，總投資金額約400餘億元，促成楠梓科技產業園區史上最大聯合投資案。

加工處進一步指出既有老舊園區雕塑更新難度高，目前除了「鑽石場域更新計畫」由日月光及宏璟聯名捐建，結合教育、運動休閒與醫療等多功能使用之新從服中心已在內部裝修、興勤新廠亦於前月取得使用執照，以及華泰舉辦動土典禮外，加工處為加速園區更新轉型、優化經營環境，持續帶動區域經濟繁榮及就業發展，另有創新產業大樓的興建案、兆豐銀行東行舍的更新重建案及第一期招商基地等興建案，盼能同時創造符合廠商投資需求、強化民間業者的投資信心與實質開發利基，共創雙贏的目標。