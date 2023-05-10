小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電9日召開董事會，調高今年第一季現金股利至3元，全年股利有望挑戰12元，不但創下2019年季季配以來單季新高，全年配息水準也有望挑戰新猷，按9日收盤價510元計，隱含現金殖利率2.35％，136.8萬名股東樂開懷。

【1】股利大放送 台積Q1配息3元創紀錄

台積電對今年四個季度配息能否維持3元的論調不予評論。公司表示，為了維持可持續且穩定成長的現金股利，董事會核准今年第一季現金股利提高至每股3元，因台積電股利政策係以穩定且可持續為目標，公司期望維持每季穩定的現金股利，且每年現金股利不低於前一年度。

【2】泰山公司派出奇招 解任獨董陳敏薰

泰山9日晚再出招，重訊發布解任陳敏薰獨立董事。泰山表示，公司委請外部專業律師出具二份法律意見書，皆認陳敏薰所作所為確已違反證券交易法第14條之2第2項規定，泰山公司依法當然解任陳敏薰獨董職務。

【3】李長庚：美元十年內不會被取代

從法國、中東、南美洲到東南亞，全球掀起「去美元化」行動。國泰金控總經理李長庚9日表示，「去美元化」是假議題，未來十年看不到有任何幣別可以取代美元；對於今年景氣，他認為可「審慎樂觀」。

【4】市況低迷 英特爾擬再裁員

因應市況低迷、營收下滑，英特爾計畫展開新一波裁員行動。諮詢機構SemiAnalysis分析師帕特爾（Dylan Patel）近日推文指出，英特爾打算針對數據中心部門與客戶運算部門裁減最多兩成人力，以削減10％預算成本。

【5】陸出口增速放緩 進口衰退擴大

大陸海關總署9日公布4月進出口數據，在低基數等因素下，出口年增率較上月放緩，但優於市場預期。進口衰退幅度則較3月大幅擴大，且明顯遜預期，顯示經濟恢復動能不足。市場分析指出，5月大陸出口額年增幅或再現負增長，且下滑過程會持續一段時間，外需對第二季經濟增長將延續負向拉動。