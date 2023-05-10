女星小S所主持的節目日前邀請廣告演員分享拍攝趣事，其中一位演員黃子嘉就透露，多年前帶著女兒與形象甜美的女星拍攝廣告，由於女兒還小因此都會希望演員可以先與小朋友互動，但該女星直到拍攝才現身，態度也有些冰冷，讓她相當驚訝，該女星私下模樣與螢幕形象差距相當大。

外型亮麗的廣告演員黃子嘉，日前受邀到《小姐不熙娣》分享過去拍攝廣告的經驗，她表示，自己女兒還小時曾與形象親切的「甜美女神」合作拍廣告，由於小朋友比較不容易控制，因此會希望演員可以在事前與孩子互動培養感情，但黃子嘉說該名女星從頭到尾都不見人影，直到拍攝前才出現，態度也有些冷漠，讓她感到相當驚訝「她形象是很甜美的，完全不是這麼一回事欸！」

接著，一旁的小S就將黃子嘉拉到身邊好奇詢問「是誰？把話講清楚。」黃子嘉講完名字後，小S表情似乎不以為意，黃子嘉又補充「她的影集非常紅，有拍一個國片」。

然而，派翠克聽聞後立刻打圓場說道：「對啦，她有隱疾」對此，小S也出面緩頰「形象甜美也不代表她喜歡小孩啊，就像我生3個，你們以為我很喜歡小孩啊，我恨透小孩！」笑翻現場來賓。