一名女網友分享，最近她打電話去餐廳訂位，明明說了自己姓林，但店員卻聽成是「丁」讓她當場愣住，即便解釋說是「雙木林的林」，對方卻反問說「甲乙丙丁的『丁』嗎？」引起網友討論，不少姓丁的網友也哀嚎說，快別說了！我每次都被誤會是姓林。

一名女網友日前在Dcard上分享，打電話去吃到飽餐廳訂位，準備要留下訂位資訊的時候，不知道出於什麼樣的原因，店員始終無法聽清楚她姓「林」，即便她進一步解釋說「我姓林，雙木林的林！」對方愣了一下就問說「甲乙丙丁的『丁』嗎？」讓原PO當場傻眼，完全不懂「林」跟「丁」到底哪裡類似？

女網友表示，後續她又跟吃到飽餐廳的店員解釋了很久，對方才終於明白她是「林小姐」而不是「丁小姐」。這件事情過後，她以為是電話收音不好才導致誤解發生。結果某天早上她去星巴克買咖啡，店員詢問她貴姓，同樣把「林」聽成「丁」，讓她感到很不可思議，因為她自認為口齒還算清晰，且這2個字的讀音根本不同。

貼文引起網友討論，不少人笑歪分享自己的「姓氏困擾」，「我姓程，但這幾年我決定改姓陳了，放棄掙扎了」、「我反而是每次說丁小姐，都被聽成經小姐，後來直接說我是甲乙丙丁的丁小姐（超長一串）」、「姓丁的才慘吧！每次都被聽成林先生或李先生」、「我姓丁，每次都被叫錯，害我現在都直接說甲乙丙丁的丁！」