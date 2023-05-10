台南日前發生38歲李姓女子於5月8日牽著3歲女兒過馬路，走在斑馬線上卻被一輛休旅車猛撞致死。國民黨高雄市議員白喬茵呼籲通盤檢討路口的問題。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南38歲李姓女子於5月8日牽著3歲女兒過馬路，走在斑馬線上卻被一輛休旅車猛撞致死。台南市長黃偉哲下令公布高風險駕駛照片，國民黨高雄市議員白喬茵9日深夜在臉書貼文指出：「我們還是得回過頭來理性檢討問題吧！」

白喬茵說，高雄市交通局從去年4月28日起，針對酒駕至今已經公布第39波照片，其中累犯2次有297人次；3次含3次以上有67人次。白認為公布照片完全無法阻止問題的發生，一個負責任的地方政府早該在行人遭撞之前就能體察道路的不足並儘早開啟標線和號誌的規畫設計。

白喬茵也指出，她身為兩個小孩的媽媽，自己總是對孩子未來的用路安全感到不放心，因為馬路飆仔和眼瞎的駕駛到處都有，一批肇事者學得教訓後，還會有下一批橫衝直撞的駕駛誕生下來準備上路。

政府除了消極宣導交通規則，最根本的做法還是主動改善道路設計。白喬茵曾在議場和交通局長討論日本的人行道設置柵欄防止汽車誤闖的成效，希望市府能思考為什麼日本小朋友過馬路很安全、台灣小朋友過馬路卻很危險，甚至到了國中還需要導護在校門口附近協助指揮保護學生安全。

同時，白喬茵也希望高雄市長陳其邁好好盤點學區周邊道路，設置更多的行人庇護島、行穿線退縮、行人保護時相，讓高雄的用路安全有多一點正向的改變，也讓台灣儘早洗刷行人地獄的稱號。