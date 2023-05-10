2019年時台灣電商交易占比零售業僅5.3%，疫情爆發促成電子商務爆炸性成長，2022電商交易占已來到9.5%，即便如今疫情解封，但消費者已開始仰賴線上購物的便利性，因此未來電商交易量仍會持續成長。

綠界科技表示，消費趨勢瞬息萬變，高敏銳度的布局是綠界領先業界的關鍵，因此去年綠界已開始布局線下支付，推出「次世代OMO刷卡機」，並與國內多家收單銀行合作，提供實體門市信用卡、感應支付等非現金交易，並支援整合線上線下的POS系統。除此之外，綠界科技推出長租、短租、快速急件的多元申請方案，給予商家更彈性便利的選擇，輕鬆掌握後疫情世代全通路的新商機。

綠界科技第1季營收約3.8億元，年成長7.24%，稅後盈餘為9199萬元，年成長23.16%，單季每股盈餘5.09元，單季營收與淨利皆再創歷年同期新高。

綠界科技表示，身為第三方支付領導品牌，綠界提供線上多元且穩定的支付服務，營收也屢創新高，為因應線上市場變化持續推出產品服務；ECshop、閘道、電子發票、物流、票券，一站式解決電商賣家全方位的需求，會員數也正式突破37萬家，這是綠界科技成為第三方支付領導品牌的決勝點。

綠界科技不但在本業持續耕耘，也積極與各產業領頭羊跨界合作，去年底與裕隆汽車集團旗下子公司《裕融企業》達成策略聯盟合作，推出更完整的全情境分期模式，其綜效不僅能拓展雙方經濟規模效益，更提供商家與消費者更全面的支付工具。