蔡政府當初倒底有沒有阻擋BNT疫苗，出現不同說法，前疫情指揮中心指揮官王必勝表示，輝瑞／BNT的大股東於2021年6月16日寄電郵給鴻海創辦人郭台銘，當時永齡基金會就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位，因此何來郭指控前總統府祕書長李大維傳話「大小姐說別買疫苗」；王必勝直言，初選困難可以理解，但造謠抹黑不應該。

王必勝昨（9）日於個人臉書上傳2張照片，第一張是BNT大股東於2021年6月16日寄電子郵給郭台銘，譯文為BNT和上海復星國際無法允許售予疫苗給政府以外的單位，且目前也沒法有其他可行方案。另一張照片為永齡基金會感謝衛福部的聲明。

王必勝表示，6月16日永齡基金會就知道，BNT和上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位，永齡還在6月17日發聲明感謝衛福部，6月18日總統就召見台積電、永齡兩單位協助購買疫苗，「6月17日何來前秘書長李大維的事情？」

王必勝說，6月16日被告知私人無法採購疫苗後，6月18日總統及和指揮中心就積極協助，「又何來擋疫苗之說？」他說，初選困難可以理解，但造搖抹黑不應該！關公、媽祖都是正向的信仰和力量，祐善驅惡是天道。