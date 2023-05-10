王大陸自從認愛「大馬女神」蔡卓宜，小倆口愛得高調，大方上節目放閃，而王大陸年初跟著蔡卓宜回馬來西亞過農曆年後，就帶著她返台，近日王大陸則被拍到，現身東區買手搖飲，素顏的蔡卓宜儘管大包小包還幫著點餐，兩人互動自然、熱絡，完全就是老夫老妻。

王大陸把演藝重心放在大陸，他去年拍完陸綜《披荊斬棘2》、《哎呀好身材4》與《我們的滾燙人生2》後，就沒有再拍片，他年初跟著蔡卓宜回馬來西亞過農曆年後，就帶著她返台，期間還被捕捉到欣賞舞台劇《極限震撼》與BLACKPINK演唱會，小倆口在台灣愛得濃烈。

王大陸、蔡卓宜近日就被直擊現身街頭約會，根據《鏡週刊》報導，兩人現身東區買手搖，王大陸無罩、身穿寬鬆白襯衫、黑T恤，再搭配黑褲，蔡卓宜則是素顏綁丸子頭，戴黑色口罩的她，低調遮住半張臉。

蔡卓宜貼心負責點餐，沒事做的王大陸還無聊到靠著柱子發呆，在等飲料期間，蔡卓宜手機疑似響起，她急忙翻包包，王大陸還貼心幫女友拉提袋，最後拿到飲料後，兩人往百貨移動，蔡卓宜疑似是天氣太熱，把西裝外套脫了一半，只剩右半邊掛在身上，而她一手拿手袋、一肩背帆布包，看起來有點狼狽，不過她自然地勾著王大陸的臂彎，互動散發滿滿粉紅泡泡。

王大陸以電影《我的少女時代》徐太宇一角走紅，王大陸近年把演藝重心放在大陸，他也因登上戀愛綜藝節目《怦然再心動》，與「新大馬女神」蔡卓宜擦出愛火，兩人公開戀情後，便大方以情侶之姿拍廣告、登上雜誌，也讓外界都很期待兩人早日宣布好消息。