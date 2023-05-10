鴻海創辦人郭台銘近日爆料，2021年時任總統府祕書長的李大維曾打電話給他，稱「大小姐」要他不要買BNT疫苗，相關說法遭李大維及蔡政府否認。對此，前立委沈富雄嘲諷，「大小姐」該管的事情沒有管好，不該管的事情倒是管了一大堆，中廣董事長趙少康也認為，在總統府大動作的出面回應後，大家反而會更好奇事件的內幕，此事顯然欲小不易。

沈富雄昨（9）日在政論節目《少康戰情室》表示，當「政府擋疫苗」越接近真相大白時，總統府的臉就越掛不住，蔡政府起初因政治考量而不買BNT疫苗，導致包含他在內的很多人都沒辦法買，這個決定不只很荒唐，最終也讓它掛不住面子。

沈富雄接著說，蔡政府後來讓郭台銘買，是因為扛不住，這也是為什麼要找台積電一起買疫苗，目的是要保住一點面子、讓它的「丟臉」沒那麼嚴重。沈富雄也直言，全世界沒有一個國家買新冠肺炎疫苗時，要達到總統府的層次，他並嘲諷，「大小姐」該管的事情沒有管好，不該管的事情倒是管了一大堆。

而主持人趙少康則表示，他起初認為，郭台銘不必再提買疫苗的事了，因為時間已經過了很久，且大家也都還記得這件事。但看到政府大動作的出面回應後，趙少康指出，大家反而會更好奇事件的內幕，總統府自己把事情越弄越糟，此事顯然欲小不易。