台南本月8日發生一起死亡車禍，一名母親牽著3歲女兒過馬路，卻遭一名孕婦駕駛的左轉車輛輾過，女童不幸慘死，母親重傷仍在醫院治療，讓網友怒斥根本是「行人地獄」，對此，歐陽靖發文砲轟台灣人只要開起車來，就會變得相當自私。

這起死亡車禍造成3歲女童當場枉死，讓民眾怒批當地汽機車不禮讓行人，根本就是「行人地獄」，歐陽靖也分享近來行車經驗，指出近來開車只是要禮讓行人過馬路，就被後方車輛頻頻按喇叭，她表示當下想開窗把有刺青的手臂露出來罵髒話，無奈後方車輛駕駛是個8+9，因此只得作罷。

歐陽靖砲轟台灣人開起車來就會變得自私。(圖／imginoy IG)

對於整起事件，歐陽靖表示已經不是交通法規的問題，而是「人腦」的問題，在於台灣的駕駛人一旦坐上車，行為就會變得非常自私，接著指出不要再扯肇事者是「孕婦」，也不要汙名化「孕婦」，更不要用「孕婦」身分卸責，因為駕駛就是過彎不減速的惡意駕駛，更強調肇事影片已經出爐，根本沒有視線死角的問題。

對此，相當關注此議題的百萬網紅Cheap，也難掩怒火痛批：「跟A柱根本無關，路口、轉彎要放慢，就算眼殘也不至於這麼嚴重」，網友更是紛紛留言：「支持重新設計考照制度，然後全台人民再重考一次」、「駕駛人橫衝直撞的習慣，是駕訓考照制度隨便，還有執法不嚴所造成」、「素質差還敢發駕照，那是誰的問題呢」、「一開始的規劃就沒有以行人為主」。