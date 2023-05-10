北部某高中的李姓球隊教練去年趁著與女學生A單獨在球具室時，強行擁抱A女並拉下A女內衣，吻咬A女乳頭，A女因害怕教練權威而不敢掙脫，隔天報警處理。士林地院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，李姓男子為北部某學校的球隊教練，未成年的A女為該校球隊學員，未料，2022年8月某日晚間李男在球具室中，強行擁抱A女之後，親吻A女的嘴唇還伸手摸胸、臀，還將A女的內衣拉下，吻咬A女乳頭，但A女畏懼教練權威而不敢大力掙脫，隔天隨即報警處理，勇敢揭發李男的獸性。

李姓男子接受偵訊時，坦承做出擁抱A女的身體，及親吻並撫摸A女的胸部等行為，檢察官比對A女及其同學的證述，再加上在A女內衣及胸部上採集到的檢體與李男唾液DNA相符，堪認李男罪嫌，依犯強制猥褻罪將李男起訴。

士林地院審理時，法官指出，李男只為了滿足個人慾望，罔顧A女身心、人格健全發展及心靈感受強制猥褻A女，不論犯罪動機、目的及手段均不可取，本不該輕縱，但考量李男並無前科，犯後認罪，也與A女及其母親達成調解賠償40萬元等一切情狀，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。