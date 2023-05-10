美國男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）曾以電影《蠻牛》榮獲奧斯卡最佳男主角獎，最近他為新作《關於我的父親》（About My Father）宣傳，受訪時意外透露自己迎接第7個孩子。

勞勃狄尼洛在《ET Canada》訪談中談及教養觀念，他雖不喜歡強行下令，但有時候別無選擇，只能強硬一點，認為每個父母都會這樣想，總希望孩子們做正確的事，盡可能相信他們好的那面，但有時候就做不到。記者追問他6個孩子的事，勞勃狄尼洛糾正對方，「其實是7個，我剛有了個寶寶。」隨後，他的公關發言人向《紐約郵報》娛樂版Page Six證實，勞勃狄尼洛確實7度當爹，保密孩子的性別、生日、名字及媽媽真實身分。

雖對隱私保密到家，但勞勃狄尼洛3月時與女友、華裔太極教練Tiffany Chen外出吃飯時，被外媒逮個正著，意外發現女友小腹隆起，勞勃狄尼洛在一旁攙扶，相當保護女友。

勞勃狄尼洛被拍到3月帶著懷孕的女友外出用餐。（圖／達志）

再過3個月就要滿80歲的勞勃狄尼洛，感情生活十分豐富，曾與第一任前妻黛安娜·阿伯特（Diahnne Abbott）育有1子1女、與前女友圖基史密斯（Toukie Smith）生下1對雙胞胎兒子，再婚葛蕾絲海托（Grace Hightower）後又迎接1子1女，最大的女兒已51歲，最小的孩子則11歲，如今再獲1名小孩，已成為爺爺的勞勃狄尼洛再當爸，享受天倫之樂的美好。