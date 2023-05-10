卵巢癌被譽為婦女的寧靜殺手，因為卵巢癌初期不易被發現，當患者出現症狀時通常已經第3或第4期；醫師提醒，肥胖者、家族中有人罹患過卵巢癌、一等親有乳癌家族病史、30歲以後生第一胎、不曾生育或哺乳、初經在12歲前或55歲後停經都屬於卵巢癌的高危險族群。

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，一名52歲林太太邁入更年期後最大的改變就是迅速肥胖，腰圍、小腹明顯變粗，不到一年就胖了10公斤；由於她最近總是覺得肚子脹，健康檢查意外發現左側卵巢有7公分腫瘤，後續至婦科進一步檢查，確認罹患卵巢癌。

錢政平直言，卵巢癌被譽為婦女的寧靜殺手，因為卵巢癌初期症狀沒有特異性，等到腫瘤逐漸長大，壓迫到鄰近器官才會發生輕微症狀如腹部脹痛、消化不良、食慾不振、便秘、頻尿等，常被誤會是腸胃疾病而延誤救治時間。

慶幸林太太發現得早，病灶只發生在一側，也未有腹水發生或擴散轉移。錢政平表示，卵巢癌雖死亡率高，但只要早期發現都有不錯的預後，第一期存活率達93％、第二期存活率也有70％。

根據國健署統計，台灣每年有1677例新增的卵巢癌患者，名列台灣女性好發癌症第7位。錢政平提醒，卵巢癌好發於停經後或55至75歲間的婦女，除了肥胖為危險致病因子，家族中有人罹患過卵巢癌、一等親有乳癌家族病史、30歲以後生第一胎或不曾哺乳生育、初經在12歲前或55歲後停經，都屬於卵巢癌的高危險族群，建議定期健康檢查，早期發現是降低死亡率最好的方法。