第二波梅雨鋒面即將在周六接近台灣，潮濕難耐下許多民眾都會打開家裡的除濕機。台電電力粉絲團指出，單開除濕機，除濕效率反而相對差又耗電，正確用法是搭配電扇與循環扇，另外很多人忽略除濕機有濾網，若未定期清潔恐導致灰塵太多，機體散熱不良發熱，增加危險。

台電在臉書「台電電力粉絲團」表示，打開除濕機後，可以搭配電風扇或循環扇使用，帶動室內空氣流通，除濕效率更好，同時要定期清洗或更換除濕機的濾網；台電表示，除濕機也有濾網，如果濾網上灰塵堆積會讓進風量不足，影響除濕能力，也容易讓機體散熱不良，在高溫下運轉增加危險，因此定期清理可讓除濕機維持較好的效能。

台電並提醒，開除濕時要關閉門窗，將除濕機放在室內空氣流通處，才能讓除濕機發揮最大效能，更節省電費。

至於室內濕度應該要維持在多少最舒適，振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏曾在節目《健康2.0》表示，人最適合的濕度環境是40%至60%。