近來星宇航空的新聞事件鬧得沸沸揚揚，甚至掀起兩派網友論戰，不過航空界仍有不少更值得關注的消息，包括全球僅5架的「大白鯨」超級運輸機，首度現身桃園國際機場！

空中巴士集團至今只生產5架超級運輸機（A300-600ST Super Transporter "Beluga"），由於外型酷似鯨豚，博得「大白鯨」美名。空巴客機零組件製造散布歐陸各國，機身組裝卻多在法國土魯斯進行，一般貨機載不下極大型貨物，就會由「大白鯨」出馬。

超級運輸機的貨艙入口，是在機身前方、駕駛艙的上方。（桃園機場公司提供）

該款運輸機要嘛不出動，一出動載的東西都很稀奇，這次來台，就是為了運送日本海上保安廳採購的直升機，路過台灣加油。「大白鯨」9日深夜抵達桃園機場，因機會實在太難得，吸引不少航空迷卡位拍攝，許多人對於能親眼目睹這類超級運輸機，都感到興奮。

「大白鯨」1993年首度試飛，3年後拿到各國適航認證，正式投入服役，隔年1月即有生意上門，可見特殊貨運需求有其市場。但也因它機身加大、造型特殊，續航力不若廣體客機，若要執行越洋任務，就得到處找地方加油。